Een vooruitblik op het schaatsseizoen dat vandaag begint

Vandaag begint in Thialf de officiële opening van het schaatsseizoen, met de selectiewedstrijd voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden. Een aantal schaatsers en ploegen uitgelicht in een korte vooruitblik op dit weekeinde:

Door Lisette van der Geest

De beloften

Kjeld Nuis

Hij is geen belofte, maar deed wel een belofte. ,,Voor diegene die straks gaat vragen of ik het moeilijk vind om de motivatie weer op te brengen: helemaal niet.” Met die woorden opende tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis zijn druk bezochte persgesprek afgelopen dinsdag. Nee, hij kampte in dit na-olympische jaar niet met motivatieproblemen en ja, hij wil dit jaar wederom veel laten zien. Naast die belofte, beloofde hij iets anders: Nuis heeft zijn zinnen gezet op een wereldrecord. En hij weet: dat zal moeten gebeuren op de op hoogte gelegen ijsbaan in Salt Lake City, waar later dit jaar de wereldbekerwedstrijdfinale wordt gereden.

Patrick Roest

,,Je moet een aap niet leren klimmen, maar dat heb ik heel goed gedaan”, zei Sven Kramer een paar weken geleden met een knipoog. Die ‘aap’ is Patrick Roest, zijn ploeggenoot die vorig jaar wereldkampioen allround werd en, zo voegde Kramer vervolgens snel aan zijn verhaal toe, ook een van de mannen die met zijn trainingsinzet maakte dat Kramer zelf de afgelopen jaren goed was.



Roest is niet nieuw in de schaatswereld, maar nooit klopte de 22-jarige schaatser harder aan de deur dan afgelopen seizoen. Hij houdt van allrounden en won bij zijn eerste trainingswedstrijd van dit seizoen in Thialf in een rechtstreeks duel van Kramer op de 3000 meter.

Volledig scherm Jutta Leerdam (r) op het EK van 2017 © pro shots Jutta Leerdam

Met het ontbreken van Jorien ter Mors, de afgelopen jaren vrijwel onafgebroken de snelste Nederlandse op de 500 meter, is er ruimte voor nieuw bloed op de sprint. Jutta Leerdam is pas 19 jaar, dit seizoen bij IKO voor het eerst schaatsend bij een commercieel team, en op de sprint een van de grote kanshebsters voor een ticket voor de wereldbekerwedstrijden.

De nieuwe ploegen

Sponsor TVM is inmiddels al jaren uit het schaatsen, maar dit jaar keert het groen terug op de ijsbaan. En wel door het schaatspak van Team Reggeborgh, de ploeg waar onder meer Kai Verbij, Dai Dai Ntab en Ronald en Michel Mulder voor schaatsen.

Het is niet het enige nieuwe team op de baan. Jillert Anema koppelde zijn ploeg aan luchtvaartmaatschappij easyJet, en Ireen Wüst vond na een aantal maanden op zelfgeschreven schema’s trainen -,,Dat ging best goed”- onderdak bij investeringsmaatschappij Infestos dat een nieuw initiatief startte met voormalig schaatscoach Gerard Kemkers aan het roer. Talentontwikkeling in diverse sporten en het bedrijfsleven staat centraal, team Talentned met naast Wüst onder meer Esmee Visser in de gelederen is voorlopig het uithangbord.

De afwezigen

Volledig scherm Koen Verweij geeft training aan diverse talenten op de ijsbaan van Inzell © Glenn Wassenbergh Koen Verweij

Hij stond al op het ijs dit seizoen, maar niet omdat hij zich dit jaar tijdens wedstrijden wil laten zien. Na een mislukte zoektocht naar een sponsor besloot Verweij er een jaar tussenuit te gaan. ,,Ik wil een gespreid bedje”, zo liet hij weten. Niet zoals het afgelopen jaar zelf alles regelen, maar uitkomen voor een team waar de zaken op voorhand goed op orde zijn. Alleen op die manier kan hij optimaal presteren, denkt Verweij. Zijn hoop is gevestigd op nieuwe aanbiedingen in het volgende seizoen, in de tussentijd is hij inzetbaar als trainer. Zo was hij afgelopen maand in Inzell, waar hij aanwijzingen gaf aan jongere schaatsers.

Jorien ter Mors

Het zou haar eerste jaar als fulltime langebaanschaatsster worden, maar ruim een week geleden liet Jorien ter Mors weten dat ze dit seizoen niet in actie komt. Een knieoperatie –inmiddels uitgevoerd- houdt de meervoudig olympisch kampioene dit seizoen langs de kant. De pijnklachten waren te zwaar om door te trainen.

Al zijn de Olympische Spelen net achter de rug, Ter Mors kijkt naar de toekomst: bij de volgende Spelen wil ze weer oogsten. ,,En dat wil ik pijnvrij doen, ik wil onbevangen kunnen schaatsen zonder moeilijkheden.”

Programma:

Vrijdag vanaf 17.20 uur:

500 meter mannen

1500 meter vrouwen

5000 meter mannen

Zaterdag vanaf 14.45 uur:

500 meter vrouwen

1500 meter mannen

3000 meter vrouwen