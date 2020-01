Een stukje Nederland in Oostenrijk: de Weissensee

Waar een klein land groot in kan zijn. Twee weken per jaar, in de eerste maand, is Techendorf eigenlijk geen Oostenrijk. Dan nemen Nederlandse schaatsliefhebbers – met aanhang – de nederzetting over en bepalen zij het ritme van de dag. Dat bestaat uit twee activiteiten: zelf glijden over de zwarte ijsvloer of degene die glijden aanmoedigen.



‘We’ kunnen hier in Karinthië ons geluk niet op: Besneeuwde bergtoppen rondom de bevroren waterplas, een strakblauwe lucht en een stralende zon. Het dragen van verschillende laagjes kleding, muts en handschoenen is overdag niet eens nodig. De wedstrijdrijders hebben hun eerste van in totaal vier marathons al afgelegd, het grote peloton toerrijders heeft bezit genomen van het kleine meer, waar de 35 centimeter dikke ijsvloer de meer dan 1300 schaatsers prima kan dragen.