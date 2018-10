‘Een snottebel thuis, maar die kus je gewoon’

Ireen Wüst wil niet meer praten over hormoon­kwes­tie

29 oktober Ireen Wüst sprak tijdens de presentatie van haar nieuwe schaatsploeg TalentNED opgewekt over van alles en nog wat. Over één onderwerp wilde de vijfvoudig olympisch kampioene echter absoluut niet praten. De heikele kwestie over het gebruik van onder meer schildklierhormonen in de Nederlandse schaatswereld hield de 32-jarige Brabantse in Heerenveen verre van zich.