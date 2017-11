Duel van de dag in Stavanger: Wüst - De Jong

Door Rik Spekenbrink



Weinig schaatsers kunnen zo mooi boos zijn als Ireen Wüst. Veertiende werd ze gisteren op de 1000 meter. Veer-tien-de. Ze ging snel van het ijs, trok met een verbeten blik haar schaatsen uit, kleedde zich om, pakte haar tas in moordend tempo in en verdween van het middenterrein. De dames van de dopingcontrole konden haar amper bijhouden.



Natuurlijk heeft Wüst gelijk als ze zegt dat ze in november nooit op haar best is en altijd groeit in het seizoen. Maar nu is ze wel ver verwijderd van haar beste vorm. Hoe groot de overwonnen tegenslagen in haar carrière ook waren, Wüst kan niet anders dan zich zorgen maken met het oog op de Olympische Spelen. Daar wil ze geschiedenis schrijven, door op de vierde achtereenvolgende Spelen goud te winnen. Maar eerst komt eind december het Olympisch Kwalificatietoernooi. Stiekem gaat de tijd snel.



Vandaag treft ze op de 1500 meter haar ploeggenote van Team Justlease.nl, Antoinette de Jong. Die zit misschien wel beter in haar vel dan ooit, na de twee afstandstitels op de NK en haar eerste individuele wereldbekerzege ooit, vorige week in Heerenveen. Het akkefietje tussen de twee op de NK, waar een ongelukkige botsing op de training nog even nagalmde, is vergeven en vergeten, maar dat zal niets afdoen aan het eergevoel van Wüst. ,,Ik ben een racedier. Wil altijd winnen, ook in november”, zei ze vorige week in Heerenveen, waar het ook al niet liep.



Wüst was op de 1500 meter wel sneller dan De Jong, ze werden vierde en vijfde. Nu treffen ze elkaar rechtstreeks. Een wedstrijd in een wedstrijd.