Duel van de dag in Heerenveen: Verweij-Joeskov

Het was wel een curieuze keuze van Verweij, gezien alle dopingperikelen in Rusland. Het land wacht mogelijk een zware sanctie en is niet eens zeker van olympische deelname, begin volgend jaar in Zuid-Korea. Maar sportief gezien kon hij het uitleggen. Verweij blijft een band met Nederland houden, hij is lid van Team Plantina, dat hem blijft steunen in zijn missie revanche te nemen voor het olympisch zilver van Sotsji 2014.



Verweij liet op de NK afstanden zien profijt te hebben gehad van zijn keuze. Hij werd Nederlands kampioen op de 1500 meter en won ook de massastart. Vandaag zal blijken hoe zijn niveau zich verhoudt met dat van Joeskov. Die start in de voorlaatste rit tegen Thomas Krol, Verweij treft daarna de Noor Sverre Lunde Pedersen.



Wereldkampioen Kjeld Nuis ontbreekt aan de start. Hij plaatste zich bij de NK niet voor de klassieke afstand en neemt ook de rol van reserve niet in nu zijn ploeggenoot Sven Kramer het nummer overslaat.