Dubreuil troeft Nederlanders af op 500 meter

De Nederlanders completeren het podium op de kortste sprintafstand. Jan Smeekens, die gisteren nog moest acteren in de B-groep, reed in 34,84 naar zilver. Nederlands-recordhouder Ronald Mulder was met 34,85 net iets langzamer dan zijn landgenoot en pakte brons.



Smeekens was achteraf tevreden. ,,Twee keer podium gereden, mijn weekeinde is geslaagd'', liet hij in een eerste reactie bij de NOS voldaan weten. ,,Ik had meer rust in mijn slag dan op vrijdag en kon in de laatste buitenbocht ook mijn snelheid goed behouden. Hier kan ik verder mee.''



Kai Verbij en Hein Otterspeer doken eveneens onder de grens van 35 seconden, maar belandden net naast het podium. Daidai Ntab reed in een rechstreeks duel met wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov naar een teleurstellende tijd. Net als zijn Russische opponent overigens. De Noor Havard Lorentzen, de verrassende winnaar gisteren (34,69), kon niet opnieuw excelleren: achtste in 35,03.