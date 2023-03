Dubbel gevoel bij Irene Schouten na 3000 meter op WK afstanden: ‘Zilver, ik hou er gewoon niet zo van’

Irene Schouten buigt voor Ragne Wiklund: géén goud op 3000 meter bij WK afstanden in Thialf

Irene Schouten heeft geen gouden medaille kunnen veroveren bij de WK afstanden in Thialf. De 30-jarige Nederlandse noteerde een tijd van 3.57,40 op het ijs in Heerenveen, maar Ragne Wiklund uit Noorwegen was sneller: 3.56,86. Voor Schouten restte het zilver.