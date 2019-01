Douwe de Vries wint 1500 meter in fraai persoonlijk record

Beune blijft aan kop bij NK allround

12:55 Joy Beune heeft bij de NK allround in Heerenveen ook de 1500 meter gewonnen. De 19-jarige schaatsster van Team Jumbo-Visma finishte in een fraaie tijd van 1.54,72 en bleef daarmee net boven haar persoonlijke record (1.54,21). Ze had op zaterdag ook al de 500 meter op haar naam geschreven (39,29).