Dit zijn de uitslagen van de World Cup in Thialf

Sjinkie Knegt terug op internatio­naal podium: ‘Kijken wat ik nog waard ben’

20 januari Sjinkie Knegt heeft geen idee wat hij komend weekeinde bij de Europese kampioenschappen shorttrack in Polen van zichzelf mag verwachten. De 31-jarige Fries liep twee jaar geleden bij een brand ernstige verwondingen op en stond lange tijd aan de kant. Nu is hij voor het eerst terug op internationaal podium: ,,De grootste uitdaging is kijken wat ik nog waard ben.”