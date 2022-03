Dit zijn de uitslagen en eindstanden in de wereldbeker

Dit weekend zijn de wereldbekerfinales geschaatst in Heerenveen. Lees hier alles over de laatste wedstrijden van het seizoen. Onderaan het artikel vind je de volledige uitslagen en tijden.

Uitslagen van zondag

Femke Kok is net naast het podium geëindigd op de afsluitende 500 meter bij de wereldbekerfinale in Heerenveen. In Thialf reed de 21-jarige Friezin naar de vierde tijd met 37,65 seconden. De zege ging net als een dag eerder naar olympisch kampioene Erin Jackson.

De Amerikaanse boekte op de laatste 500 meter haar zesde zege in de wereldbeker. Met 37,32 reed ze dezelfde tijd als een dag eerder, toen ze ook won. Ze klopte haar enige overgebleven concurrente in het klassement, de Japanse Nao Kodaira, die vijfde werd met 37,70. Daarmee verzekerde Jackson zich van de eindzege in de wereldbeker.

Ook op de duizend meter greep Kok naast eremetaal. Met een vijfde plaats zat ze daar wel wederom dichtbij. Miho Takagi won de afstand soeverein, voor Brittany Bowe. De Amerikaanse pakte wel het wereldbekerklassement op deze afstand.

Swings superieur op de massastart

De massastart bij de mannen werd overtuigend gewonnen door Bart Swings. De Belg was veel beter dan de rest en kwam bij het uitkomen van de laatste bocht al overeind om zijn zege te vieren. Swings won naast de afsluitende wereldbekerwedstrijd ook het klassement op de massastart met een straatlengte voorsprong op de concurrentie. Jorrit Bergsma pakte het brons. De andere Nederlandse deelnemer, Albertus Hoolwerf, kwam niet in het stuk voor. Hij eindigde op de dertiende plaats.

Bij de mannen heeft Tatsuya Shinhama de laatste 500 meter van het seizoen op zijn naam geschreven met een tijd van 34.48. Opvallend is dat Laurent Debreuil en Wataru Morishige net als gister een podiumplek delen. Dit maal reden zij exact dezelfde derde tijd. Zilver is voor de Pool Piotr Michalski.

Merijn Scheperkamp was met 34.77 de beste Nederlander, goed voor een zesde plek. Hein Otterspeer reed op zijn laatste 500 meter van het seizoen 34,97. Dat was goed voor de achtste tijd. In zijn rit troefde hij landgenoot Dai Dai N’tab af, die als tiende eindigde in 35,18.

De eindzege in de wereldbeker was voor Laurent Dubreuil. De Canadees werd met 34,63 vierde en won het klassement met 614 punten, voor de 586 van Shinhama.

Volledig scherm Irene Schouten op weg naar haar zege op de 3000 meter. © ANP

Irene Schouten

Irene Schouten heeft een uiterst succesvol seizoen afgesloten met de eindzege in de wereldbeker op de combinatie van de 3000 en 5000 meter. De drievoudig olympisch kampioene won tijdens de finale van de wereldbeker de afsluitende 3000 meter in 3.56,82.

Door haar overwinning passeerde Schouten in het klassement de Canadese Isabelle Weidemann, die wegens een coronabesmetting niet kon starten. De Noorse Ragne Wiklund, die met 3.57,15 tweede werd, eindigde ook als tweede in het klassement. Martina Sablikova uit Tsjechië werd met 3.57,16 derde.

Joy Beune kwam tot 4.03,84, goed voor de achtste tijd. Sanne in ‘t Hof werd met 4.06,70 tiende. Carlijn Achtereekte eindigde als twaalfde met 4.08,80.

Ook op de massastart deed Schouten wat van haar werd verwacht. De Noord-Hollandse was samen met Marijke Groenewoud veel beter dan de rest van het veld. Groenewoud trok de lange sprint aan voor haar landgenote. Dat deed ze dusdanig hard, dat ook zij nog voor de rest van het veld juichend over de finish kwam.

Francesca Lollobrigida werd derde. Door die derde plaats verzekerde de Italiaanse zich van de eindzege in de wereldbeker, voor de Canadese Valerie Maltais. Maltais eindigde vandaag als vierde.

Volledig scherm Kjeld Nuis is direct na zijn race al tevreden over de 1500 meter. © ANP

Weer Nuis

Kjeld Nuis heeft de 1500 meter gewonnen. De regerend olympisch kampioen op deze afstand kwam tot 1.43,48. Nuis bleef Thomas Krol nipt voor (1.43,79). De Canadees Connor Howe werd met 1.44,39 derde.

Nuis prolongeerde bij de Spelen van Beijing zijn titel op de 1500 meter met een tijd van 1.43,21. Daar bleef hij eveneens de regerend wereldkampioen Krol voor, die genoegen moest nemen met zilver. Net als in die wedstrijd was Krol halverwege sneller, maar pakte Nuis de winst met een betere slotronde.

Voor Nuis was het de tweede zege dit weekend. Zaterdag versloeg hij Krol ook op de 1000 meter. Op die afstand kon Nuis zijn olympische titel van 2018 niet verdedigen. Krol werd in Beijing zijn opvolger.

Uitslagen van zaterdag

Thomas Krol heeft met een tweede plek op de 1000 meter in Thialf de eindzege in het wereldbekerklassement binnengesleept. Hij eindige vlak achter Kjeld Nuis, die tot zijn vreugde de laatste race van het seizoen won. Hein Otterspeer maakte het oranje podium compleet.

Nuis kon bij de Spelen van Beijing zijn olympische titel op de 1000 meter niet verdedigen. Hij eindigde op het olympisch kwalificatietoernooi als vierde. Wel kon hij bij de Spelen in China starten op de 1500 meter en daarop prolongeerde hij zijn titel. Op de eerste 500 meter van dit weekend kwamen de Nederlandse mannen niet in de buurt van het podium. Tatsya Shinhama won de afstand met een indrukwekkende 34,38 de 500 meter gewonnen in Thialf.

Antoinette de Jong

Bij de vrouwen won Miho Takagi de 1500 meter met een knappe 1:53.32, vlak voor Antoinette de Jong. Maar deze race stond vooral in het teken van de laatste race van Wüst, die met een grote glimlach naar de vierde plek schaatste.

De dag werd geopend met de eerste 500 meter, waarbij Femke Kok naar een tweede tijd reed (37.64) achter olympisch kampioene Erin Jackson (37.32). De Japanse Nao Kodaira eindigde als derde (37.72).

Volledig scherm Femke Kok © AP

Nils van der Poel blijft onverslaanbaar

Nils van der Poel startte rustig op de 5000 meter, maar bewees zich onverslaanbaar dit seizoen. In de laatste vier rondjes versnelde de olympisch kampioen op indrukwekkende wijze. Niemand kwam in de buurt van zijn 6:08.81. Het zilver ging naar de Belg Bart Swings (6:15.12), de Italiaan Davide Ghiotto (6:19.38) pakte brons.

Jorrit Bergsma was uiteindelijk de beste Nederland met een tijd van 6:21.41, goed voor een zesde plek. Patrick Roest, die in Peking op deze afstand zilver pakte, was dooreen positieve coronatest afwezig.

Bekijk hier alle uitslagen en standen van de wereldbeker seizoen 2021-2022:

Uitslag 1000 meter mannen

Uitslag 500 meter mannen

Uitslag 500 meter vrouwen

Uitslag 1500 meter vrouwen

Uitslag 5000 meter mannen

Uitslag tweede 500 meter vrouwen

Uitslag tweede 500 meter mannen

Uitslag 3000 meter vrouwen

Uitslag 1500 meter mannen

Uitslag 1000 meter vrouwen

Uitslag massastart mannen

Uitslag massastart vrouwen

