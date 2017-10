Dit zijn de schaatsploegen van 2017-2018

Elfsteden-icoon George Schweigmann overleden

21 oktober Elfsteden-icoon George Schweigmann, die sinds 1942 als toerrijder acht Elfstedentochten volbracht en daarmee mederecordhouder was, is donderdag op 92-jarige leeftijd in zijn woonplaats Leeuwarden overleden. Zijn zoon George Schweigmann jr. bevestigt een bericht daarover in de Leeuwarder Courant.