Deze schaatsers gaan mee naar Peking als reserves voor Spelen

Video Patrick Roest prolon­geert Europese titel op 5000 m, zilver voor Jorrit Bergsma, bijrol voor Sven Kramer

Patrick Roest heeft bij de EK afstanden in Heerenveen zijn titel op de 5000 meter geprolongeerd. De 26-jarige schaatser reed in de slotrit 6.11,54. Daarmee was hij bijna twee seconden sneller dan landgenoot Jorrit Bergsma en de Noor Hallgeir Engebråten, die respectievelijk zilver en brons pakten.

8 januari