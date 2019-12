De wonderdagen van ‘KJeld’ Nuis in Salt Lake City

Nuis krijgt aanwijs­plek­ken 1000 en 1500 meter op WK afstanden

30 december Kjeld Nuis mag in februari toch meedoen aan de WK afstanden in Salt Lake City. De selectiecommissie langebaan van schaatsbond KNSB heeft de tweevoudig olympisch kampioen een aanwijsplek gegeven voor de 1000 en 1500 meter, de afstanden waarop hij in 2018 goud pakte op de Spelen in Zuid-Korea. Nuis ontbrak de afgelopen dagen vanwege de naweeën van een zware griepaanval bij de NK afstanden in Thialf, waar de tickets voor onder meer de EK en WK afstanden werden verdeeld.