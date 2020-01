De Weissensee: een meer ontdekt dankzij James Bond

BlogIn Oostenrijk laven de marathonschaatsers zich deze dagen aan het natuurijs op de Weissensee. Verslaggever Ralph Blijlevens is voor deze site ter plekke voor alle actualiteiten. Deze dagen tijdens de alternatieve Elfstedentocht schrijft hij dagelijks een blog. Het is een wonderlijke gedachte: Jouke Hoogeveen en Manon Kamminga zijn vandaag Nederlands kampioen geworden op een meer, dat dankzij James Bond is ontdekt. Echt waar!

Door Ralph Blijlevens



Het is een verhaal dat het goed doet ’s avonds aan het schap in een bar aan de oevers van de Weissensee. ,,Wist je dat geheim agent 007 aan de basis van de Alternatieve Elfstedentocht heeft gestaan?’’ Wedden dat alle omstanders stilvallen en zich afvragen of ze soms in de maling worden genomen?



Wijlen Aart Koopmans voorzag in de vorige eeuw al dat schaatsmarathons op natuurijs in Nederland in de nabije toekomst wel eens schaars zouden gaan worden. Omdat de winters daarvoor niet meer lang genoeg zeer koud zijn. De Amsterdamse zakenman ging op zoek naar betere locaties, naar plekken met een ijsgarantie. Koopmans reisde bijna de hele wereld over, kwam terecht in Polen, Finland, Noorwegen, Japan en de Verenigde Staten. Zijn oog viel uiteindelijk op de Weissensee, op iets meer dan 1000 kilometer afstand relatief dicht bij eigen huis.

Achtervolgingsscène

Waarom het bergmeer in het Oostenrijkse Karinthië? Omdat Koopmans onder de indruk was van een achtervolgingsscene op een groot, bevroren meer in de Bondfilm The Living Daylights uit 1987. Althans, zo gaat het verhaal.

In de film (in het Duits getiteld Der Hauch des Todes) scheurt de geheim agent van de Britse inlichtingendienst MI6, gespeeld door Timothy Dalton, in een ietwat aangepaste Aston Martin door een besneeuwd berglandschap. Op de vlucht voor de politie. Bond – ‘shaken, not stirred’ – neemt per ongeluk een verkeerde afslag en rijdt pardoes het bevroren meer op. Lang verhaal kort: Bond en zijn passagier Kara Milovy (een rol van Maryam d’Abo) weten te ontsnappen. Hoe, dat interesseerde Koopmans niet meer. Hij was vooral onder de indruk van het meer dat-ie had gezien. Twee jaar kronen ‘Dolle Dries’ van Wijhe en Alida Pasveer zich op 11 februari tot de eerste winnaars van de eerste Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee.

Virus

Anno 2020 behoren de wedstrijden tot het grootste schaatsevenement ter wereld en is de Weissensee onverminderd populair. Bij zowel de trouwe bezoekers als bij de nieuwkomers. Eenmaal een rondje over het meer en zij allen zijn besmet met het Weissensee-virus. Een prettige besmetting, dat zeker.

Dankzij Bond dus en de oplettende Koopmans, die daarmee de grondlegger werd van het Nederlandse schaatsfestijn in Karinthië. Maar meer dan deze legende is er daar niet over. Op straat in Techendorf, aan de oevers van het meer, het pleintje tegenover de supermarkt, het bord met de namen van alle 200 kilometerwinnaars, de plek waar ooit de spectaculaire scene werd gedraaid: niets herinnerd meer dan dertig jaar later nog aan James Bond. En dat is jammer. Dat verdient die man niet.

Volledig scherm Op de oevers van de Weissensee staan op het bord wel de namen van de winnaars van de Alternatieve Elfstedentocht, maar ook hier niet die van James Bond. © Ralph Blijlevens

Dikke stift

Hoe mooi zou het zijn wanneer de schaatser uit de topdivisie met beennummer 7 met een dikke stift voor dat getal twee nullen zet en dan van start gaat. Als een hommage aan Bond en de ‘schaatsontdekking’ van de Weissensee. Een klein praktisch probleempje: schaatser nummer 7 ontbreekt. De vraag is of-ie überhaupt ooit op het meer heeft gestaan. Het is namelijk niemand minder dan Sven Kramer. Twee grootheden op hun gebied, dat is dan wel treffend. Misschien gaat het ooit gebeuren, als de ongekroonde koning van de langebaan gaat afbouwen op de marathon.