De Verjaardag van… Yvonne van Gennip: ‘Het leek net of die overwinningen voorbestemd waren’

U heeft meerdere medailles gewonnen. NK’s, EK’s, WK’s en ook gouden medailles op de Olympische Spelen. Als u er één zou moeten kiezen op welk u het meest trots bent, welke zou u dan kiezen?

,,De Olympische Spelen is natuurlijk het mooiste podium waar je kan staan. Dat zal bijna elke topsporter wel zeggen. Die magie die daar omheen hangt. Dat het maar één keer in de vier jaar is. Dat je met allerlei sporters samen bent op één plek. De hele wereld kijkt daar naar. En als ik dan zou moeten kiezen voor mijn allermooiste dan zou ik mijn eerste gouden medaille op de Spelen zeggen. De verrassing was daar het grootst. Ik zat er al wel tegenaan, maar om dan op zo’n moment goud te pakken, dat was het allermooiste. Vooral omdat de verwachting niet zo hoog was. Ik had veel blessures in het voortraject. Ik was allang blij dat ik daar was. En als je dan uiteindelijk bovenaan op dat podium mag staan, dat is helemaal super. Op sommige momenten in je leven heb je opeens die flow, en dat was toen. Dus als ik moet kiezen zou ik gaan voor de overwinning op de drie kilometer, mijn eerste gouden plak. Door die flow kon ik ook doorgaan en de 1500 en 5000 winnen. Mijn oom was toen ook net overleden, het leek wel of dat alles voorbestemt was.”