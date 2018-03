De Neeling vertrekt bij Team LottoNL-Jumbo

Roest is banger voor Kramer dan voor Pedersen

12 maart Wereldkampioen Patrick Roest op de vraag voor wie hij bij een volgend WK allround banger is: zijn teamgenoot Sven Kreamer of de Noor Sverre Lunde Pedersen? ,,Dat is lastig, maar ik denk dat je altijd bang moet zijn voor Kramer. Hij heeft niet voor niets negen wereldtitels. Pedersen zit er aan te komen, maar als ik moet kiezen kies ik voor Sven'', aldus Roest in Peptalk.