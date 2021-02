De Jong, Wüst en Wijfje grijpen naast medailles op 1500 meter, Noorse Wiklund verrast met goud

De pas 20-jarige Wiklund zegevierde met een persoonlijk record van 1.54,61. In de laatste rit gingen Ireen Wüst, olympisch en wereldkampioene op deze afstand, en Antoinette de Jong op jacht naar de tijd van Wiklund. Beide Nederlandse vrouwen lieten het echter afweten. De Jong eindigde als vierde in 1.55,36 en Wüst moest genoegen nemen met de vijfde plek (1.55,88). Wijfje werd negende in 1:56.31. Het zilver en brons gingen naar Brittany Bowe en Jevgenia Lalenkova.



Het goud voor Wiklund was voor het Noorse schaatsen een historische medaille. Nog nooit won een Noorse vrouw een medaille op de WK Afstanden.