De Jong wint indrukwekkend op 3000 meter in Thialf

Kramer pakt brons bij rentree in Thialf, zilver voor Roest

17:56 Sven Kramer heeft zijn internationale rentree gevierd met brons op de 5000 meter. De 32-jarige Fries, die de afgelopen maanden veel last had van een oude, weer opspelende rugblessure, eindigde op de afsluitende afstand bij de wereldbeker in Heerenveen in 6.10,61.