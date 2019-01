De Jong ook op de 3000 meter het sterkst bij EK allround

Wüst zette na haar 500 meter (vierde tijd in 39,72) titelprolongatie al uit haar hoofd. ,,Het is lastiger dan ik vooraf dacht’', zei de 32-jarige Brabantse bij de NOS. ,,Een podiumplek in het eindklassement zou al mooi zijn.”



Wüst doelde met haar woorden op de emotionele tijd die ze door het overlijden van haar hartsvriendin Paulien van Deutekom doormaakt. Pas woensdagavond arriveerde de titelverdedigster in Collalbo nadat ze eerder op de dag de uitvaart van de 37-jarige oud-schaatsster had bijgewoond.



,,De knop moest om, maar dat bleek best wel pittig. Tijdens de warming-up voor mijn 500 meter waren op het grote beeldscherm mooie foto’s van Paulien te zien. Die kwamen toch wel weer even binnen bij mij. Ik rijd hier als eerbetoon aan Paulien. Ik wil gewoon een beetje genieten van de zon en van het publiek. Paulien rijdt met me mee.’’