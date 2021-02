De Jong onttroont Sábliková op 3 kilometer, brons voor Schouten

Op Femke Kok staat in Heerenveen geen maat: ‘Heel cool’

31 januari Femke Kok heeft met een zeldzame score van 100 procent de wereldbeker op de 500 meter gewonnen. De 20-jarige Friezin schreef in het lege Thialf ook de vierde en laatste race op haar naam. De getalenteerde sprintster van Team Reggeborgh zegevierde in een tijd van 37,33 seconden. Daarmee was ze iets minder snel dan op zaterdag toen ze won in 37,23.