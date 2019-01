De Jong onbedreigd naar eerste Europese allroundtitel

Wüst naast podiumAntoinette de Jong heeft in Collalbo haar eerste Europese titel allround veroverd. De 23-jarige Friezin stelde op de afsluitende 5000 meter met een solide race haar eindzege veilig. Haar tijd van 7.13,73, waarmee ze op deze afstand als tweede eindigde, was ruim voldoende voor de glorieuze winst.

De Jong doorbreekt hiermee de hegemonie van Ireen Wüst en Martina Sablikova die van 2007 en 2017 tien titels (ieder vijf) verdeelden. Alleen Claudia Pechstein wist zich er eenmaal (2009) tussen te nestelen. Tijdens de laatste twee kampioenschappen werd De Jong derde en nu pakt de 23-jarige schaatsster dus het goud. De Jong won bij de voorgaande EK’s allround twee keer brons.



,,Hier droom je natuurlijk van als een klein meisje’', sprak een geëmotioneerde De Jong na afloop tegenover de NOS. ,,En nu sta ik op het hoogste podium. Toen ik over de finish kwam besefte ik het eigenlijk nog niet, maar nu komt het best wel hard binnen.’’



De Jong won de eerste drie afstanden in Collalbo. Daardoor kon ze met een marge van ruim 12 seconden op nummer twee Francesca Lollobrigida uit Italië aan de 5000 meter beginnen. In het eindklassement was het zilver voor de Tsjechische Martina Sablikova, de winnares van de 5000 meter in 7.03,88, en het brons voor Lollobrigida.

Wüst onttroond

De onttroonde Ireen Wüst, die door het verdriet over haar overleden hartsvriendin Paulien van Deutekom geen topprestatie kon leveren bij dit EK, belandde op de vierde plaats. De vijfvoudig kampioene reed op de 5000 meter de zevende tijd (7.22,99). Carlijn Achtereekte, derde op de 5000 meter met een tijd van 7.15,31, eindigde in het klassement op de zesde plek.

De Jong verdiende met haar Europese titel een ticket voor het WK allround begin maart in Calgary. De andere twee startbewijzen worden in principe toegekend bij de NK allround eind deze maand in Heerenveen.