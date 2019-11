De Jong: Ik rijd als een pannenkoek

De Jong eindigde tijdens de tweede wereldbeker in Polen op de 3000 meter als zevende. Vorig weekeinde moest ze in Minsk genoegen nemen met de vijfde plek. Ook op de 1000 m (achtste) en 1500 m (tiende) wilde het niet lukken. De Europees allroundkampioene dacht dat het in Wit-Rusland nog om een incident ging, maar kwam bedrogen uit.

,,Dit is zwaar teleurstellend. Het slaat helemaal nergens op wat ik aan het doen ben”, verzuchtte De Jong (24). ,,Na drie rondjes was het over. Ik mis iets, maar ik weet niet wat. Dit is niet hoe ik kan en wil schaatsen. Het is in elk geval verschrikkelijk frustrerend. Mijn hoofd zit vol vraagtekens. Ik hoop dat ik de komende weken tijdens een trainingskamp in Collalbo mezelf weer kan terugvinden.”