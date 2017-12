De charme van Calgary

Op de dagelijkse wandeling naar de baan kom je eerst langs het McMahon Stadium, wat in 1988 dienst deed als het Olympisch Stadion en tegenwoordig vooral voor football-wedstrijden wordt gebruikt. Daarnaast liggen kleinere stadions voor honkbal, volleybal, atletiek en ijshockey. Even de weg oversteken en je bent op het immense universiteitscomplex, waar je tussen de hoge gebouwen de schaatsbaan zo voorbij zou lopen.



De Oval zit via een gangenstelsel vast aan een deel van de universiteit. Eenmaal binnen beland je in een smeltkroes van culturen. Duizenden studenten uit alle windstreken van de wereld lopen kriskras tussen de schaatsers. Behalve onderwijs ademt de omgeving hier vooral sport. Naast de ijsbaan ligt het indoor volleybal- en basketbalstadion van de universiteitenteams. Verderop waait de zweetgeur uit de fitnessruimte. Rechts wordt gesquasht, een deur verdrop gebokst.



Op naar het foodcourt, waar de keuze reuze is met zeker 20 eettentjes op een rij. Kobe Beef is bij veel schaatsers favoriet, ze zitten met hun vers gebakken teriyaki aan de lange tafels tussen de studenten uit India, Azië en Noord-Amerika. Sven Kramer hoeft hier geen handtekeningen uit te delen, tenzij iemand hem aanziet voor Sidney Crosby - de Canadese ijshockeyheld – wat nogal eens schijnt te gebeuren.



De Oval zelf heeft, zo constateerde Calgary’s Winterkoningin van 1988 Yvonne van Gennip van de week zelf, bepaald geen olympische sfeer meer. Dat komt onder andere door de lelijke dode muur aan één van de lange zijdes. De tribunes aan de overkant zitten vandaag wel vol, maar alleen omdat op de campus een paar duizend vrijkaarten zijn uitgedeeld. Veel verstand van schaatsen lijken de toeschouwers niet te hebben, maar er wordt hard gejuicht voor de Canadese schaatsers. Door de speakers klinkt Alanis Morissette. Nu nog een wereldrecord, en het plaatje is compleet.