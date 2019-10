De bijzondere hobby van De Neeling: ‘Een bijensteek is eigenlijk wel gaaf’

Sanneke de Neeling hangt haar imkerpak in de kast. ,,Ik vind bijen heel leuke beesten”, zegt de schaatsster. ,,Ik zag een natuurdocumentaire en dacht: ‘Goh, dat ga ik eens proberen’. Save the bees! In Friesland zijn er best veel imkercursussen, dus ik heb me meteen ingeschreven. Ik ben van de spontane acties, het verbreedt je horizon.”



De bijzondere hobby past bij De Neeling (23). Eerder verruilde ze al het keurslijf van de Lotto-Jumbo-ploeg van trainer Jac Orie voor de vrijheid. Het leverde haar afgelopen januari de zesde plek op bij het WK sprint en moet komend seizoen weer leiden tot goede prestaties. ,,Ik heb in mijn periode daar geleerd hoe ik dingen niet wil doen. Sinds mijn vertrek heb ik mezelf beter leren kennen. Wat werkt het beste voor mij?”