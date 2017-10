Dag 3 in Thialf: méér dan alleen de strijd om eremetaal

In Thialf worden vandaag de laatste nationale titels op de NK afstanden uitgedeeld, op de 5000 meter vrouwen, de 10 kilometer mannen en de 1000 meter bij allebei. Natuurlijk telt uiteindelijk alleen het hoogste treetje als het Wilhelmus klinkt, maar er is meer. Met het oog op de aankomende wereldbekers en de vorm richting de Olympische Spelen in Pyeongchang is er voor veel schaatsers ook op persoonlijk vlak veel te behalen vanmiddag. Denk maar eens aan Kjeld Nuis. Hij oogde relaxed in aanloop naar het seizoen, maar die zesde tijd vrijdag op de 1500 meter – de afstand waarop hij regerend wereldkampioen is – kwam keihard aan. ,,Ik schaam me kapot”, zei de Leidenaar tegen de NOS . Op de 500 gisteren, niet zijn beste afstand, finishte hij ook niet op een positie die recht geeft op de wereldbekers. En dus staat er voor de wereldkampioen op de 1000 meter een hoop op het spel vanmiddag. Zo’n slippertje als vrijdag kan hij absoluut niet gebruiken. Zijn grootste concurrent op deze afstand is eveneens zijn tegenstander in de tiende rit van de slotrace van deze NK: Kai Verbij. Juist ja, de regerend nationaal kampioen.

Ter Mors

Even daarvoor schaatsen de vrouwen diezelfde afstand en daar kan Jorien ter Mors uitgroeien tot dé vrouw van deze NK. Ongenaakbaar oogt ze, met haar overtuigende goud op de 500 en 1500 meter. Ter Mors draaide er gisteren tegenover de pers niet omheen: die 1000 meter moet óók van haar zijn. Maar er is nogal wat concurrentie. Zo rijdt Ter Mors in haar rit tegen eveneens een kanshebber op het podium, Marrit Leenstra. En wat te denken van Wüst, voor wie dit toernooi nog niet is wat ze ervan had verwacht. Dat komt grotendeels door fysieke malheur. Ze kampt met een lichte buikspierblessure en heupklachten, waardoor ze nog niet genoeg controle over haar linkerbeen heeft. Uit voorzorg skipte ze al de 500 meter, op de 3000 en 1500 meter moest ze genoegen nemen met zilver. Wel was ze resoluut over de 1000 meter van vandaag: die zou ze gewoon gaan rijden. Zit er dan toch nog een gouden plak in voor de grootste olympiër van ons land? Tekst gaat verder onder de foto

Kramer

Ook Sven Kramer gaat zijn tweede gooi naar goud vandaag doen, op een afstand die net even wat meer beladen is dan normaal. Op de 10 kilometer moet het dit jaar in Pyeongchang echt gaan gebeuren voor de Fries, die op die afstand al twee keer olympisch goud misliep. Dat was in Sotsji te wijten aan rugproblemen én de man die vandaag opnieuw een tikje zal willen uitdelen aan Kramer: regerend olympisch kampioen Jorrit Bergsma. Die troefde Kramer vorig jaar óók af op de 10 kilometer op de NK en dus zullen beide heren vandaag gebrand zijn op resultaat.



We trappen de dag af met de 5000 meter vrouwen, waar het op het eerste oog een open strijd zal zijn met meerdere kanshebbers voor nationaal goud. Wordt het 'good old' Carien Kleibeuker (39), die in Sotsji verrassend brons greep op deze afstand en de afgelopen drie jaar de sterkste was op deze afstand op de NK? Er zijn met onder anderen Antoinette de Jong, Carlijn Achtereekte en Irene Schouten in elk geval meer kapers op de kust.



