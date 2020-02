Crisis in het schaatsen? Crisis? Niks crisis

Reportage Heiti­eeeeee, papa is terug op het ijs

17 februari Ruim een jaar na zijn kacheldrama is Sjinkie Knegt (30) terug. Op het ijs in Dordrecht zorgde hij voor waterige ogen bij familie, vrienden en fans. ,,Shorttrack, dat is zijn leven. Zonder deze sport was hij een heel andere Sjinkie geworden.’'