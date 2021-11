Concurrenten vol lof over indrukwekkende Van der Poel: ‘Het gat is gigantisch’

Knegt en Schulting onderuit bij eerste wereldbe­ker in Beijing

De shorttrackers Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting zijn op de openingsdag van de eerste wereldbeker van het seizoen in Beijing beiden ten val gekomen. Knegt ging onderuit in de heats van de 1500 meter, Schulting in de kwartfinales van die afstand. Voor de twee boegbeelden van de Nederlandse shorttrackploeg zit de 1500 meter er daardoor al weer op in de Chinese hoofdstad, waar begin volgend jaar de Olympische Spelen worden gehouden.

21 oktober