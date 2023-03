Column Erben Wennemars | Er is maar één man die dit WK echt legendarisch kan maken

Kou tussen Sjinkie Knegt en bondscoach Niels Kerstholt volgens KNSB uit de lucht: ‘Zand erover’

Sjinkie Knegt heeft alsnog zijn vertrouwen uitgesproken in bondscoach Niels Kerstholt. Dat gebeurde na een uitvoerig gesprek, waarbij ook de technisch directeur van de KNSB, Remy de Wit, aanwezig was. Knegt zal dan ook gewoon deel uitmaken van de selectie die zich gaat voorbereiden op het WK van volgende maand in Seoel.