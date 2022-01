Chagrijn rijdt mee tijdens EK in Thialf: ‘Geen visie, geen leiderschap’

Door Pim Bijl



Uitgerekend Patrick Roest, altijd correct en rustig, beet de voorbije dagen woedend van zich af na het omstreden besluit van de selectiecommissie. Na een kopje koffie met technisch directeur Remy de Wit begrijpt Roest nog altijd niet waarom hij in Peking niet mag uitkomen op de olympische 1500 meter. Als het aan de zilveren medaillewinnaar van vier jaar geleden had gelegen, was het startbewijs naar hem in plaats van Marcel Bosker gegaan. Dan had Bosker de massastart gereden, maar daar is gekozen voor Sven Kramer. En juist met die twee mannen rijdt hij vanavond in Heerenveen én straks in Peking de ploegenachtervolging.