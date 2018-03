Brons voor Knegt op WK shorttrack in Montreal

Door Rik Spekenbrink

Knegt had de finale op een merkwaardige manier bereikt. In de kwartfinale leek hij ten onder te gaan in het Canadese geweld van Samuel Girard en Charles Hamelin, die de deur voor Knegt eenvoudig dicht hielden. Maar als snelste nummer 3 haalde de Fries uiteindelijk toch de halve finale. Daarin bleek opnieuw dat hij niet over de absolute topsnelheid beschikt dit toernooi. Hij finishte als derde, maar na een botsing met de Chinees Ziwei Ren was het afwachten of Knegt daarvoor niet zou worden bestraft. Het was echter Ren die tegen een penalty aanliep en de jury vond bovendien dat Knegt dermate veel hinder van het incident had ondervonden, dat hij alsnog werd toegevoegd aan de A-finale.

Daarin moest Knegt even later afrekenen met beide genoemde Canadezen en twee Koreanen, Lim en Hwang. Hij besloot in al dat geweld na de start de veilige vijfde positie in te nemen en van daaruit te kijken wat er mogelijk was. Daarbij wist Knegt dat er een aanzienlijke kans was op een valpartij, en die kwam er ook. Hwang kwam ten val na een botsing met Girard en zo was er voor Knegt brons, want Hamelin en Lim kon hij niet meer passeren.

Volledig scherm De Canadees Charles Hamelin (33) werd voor het eerst wereldkampioen. © Photo News

Knegt speelt geen rol van betekenis in klassement

Charles Hamelin is voor het eerst in zijn lange shorttrackloopbaan wereldkampioen geworden. De 33-jarige Canadees het klassement voor de Hongaar Shaolin Sandor Liu en de Zuid-Koreaan Hwang Dae-heon. Hamelin werd in het WK-klassement al drie keer tweede en drie keer derde. Knegt speelde in het klassement geen rol van betekenis. Hij eindigde als zesde in de superfinale en als achtste in het klassement.

De wereldtitel bij de shorttracksters ging voor de derde keer naar Choi Min-jeong. De Zuid-Koreaanse greep de titel ook al in 2015 en 2016. Ze won de superfinale, nadat ze zaterdag ook al het goud had gepakt op de 1500 meter en de 500 meter. De Nederlandse shorttracksters haalden de superfinale niet.