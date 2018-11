Brons voor Jan Smeekens op sprint

Oranje in Tomakomai buiten podium op ploegach­ter­vol­ging

8:22 De Nederlandse vrouwenachtervolgingsploeg is op de tweede wereldbekerwedstrijd in Tomakomai niet verder gekomen dan de vierde plaats. Oranje, vorige week in Obihiro nog goed voor zilver, moest het opnieuw ongenaakbare Japan, Canada en Rusland voor laten gaan.