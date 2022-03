Broedertwist op het Zweedse natuurijs

De derde schaatsmarathon op het Zweedse natuurijs van Luleå eindigde gisteren in een broedertwist tussen Evert en Bart Hoolwerf. Laatstgenoemde was de gelukkige, hij gleed als eerste tussen de sneeuwvlokken door over de streep.

Het begint lichtjes te sneeuwen in Zweeds Lapland als de mannen na 92 kilometer koers aan hun laatste ronde beginnen van de tweede Grand Prix-wedstrijd op natuurijs. De treintjes zijn gevormd, alle ploegen brengen hun sprinter in de best mogelijke positie. Op kop de groene brigade van Hoolwerf Heiwerken/AB Vakwerk, die met Crispijn Ariëns, Gary Hekman en Evert Hoolwerf liefst drie rappe spurters in huis heeft.

De topformatie moet het in Luleå, waar voor het eerst sinds twee jaar weer marathons op natuurijs worden gehouden, doen met enkel een derde plaats in de openingskoers. Zondag op het ONK had de ploeg zelfs niemand op het podium staan. Evert Hoolwerf moest in de titelstrijd genoegen nemen met een vierde plaats. De 26-jarige Eemdijker won dit seizoen op het kunstijs al zes keer, maar greep gisteren op het bevroren zeewater van de Zweedse havenstad opnieuw naast de zege: zijn twee jaar jongere broer en concurrent Bart was hem te snel af.

Enorme opluchting

Gevloek en teleurstelling in het groene kamp, dolle vreugde in het geel-zwarte team van Jumbo-Visma. „Yes, yes! Oh man, dit is lekker”, riep Bart Hoolwerf keer op keer vlak na de finish tegen zijn ploeggenoten bij de tent op het ijs. Nadat de eerste euforie wat was afgezakt, vertelde de 24-jarige winnaar over de ‘enorme opluchting’. Omdat de eerste twee wedstrijden in Zweden alles behalve lekker voor hem waren verlopen. „De 150 kilometer van het ONK was ook iets te lang voor mij, op het laatst liep ik een beetje leeg.”

In de derde marathon en tweede Grand Prix-wedstrijd was hij de man die de klus moest klaren. „De ploeg heeft de boel bij elkaar gehouden en er voor gezorgd dat ik in de finale op de goede plek zat. Met nog een kilometer te gaan was het aan mij om het af te maken. Dat het dan lukt, is geweldig.”

Volledig scherm Na de eerste marathon van de Grand Prix-serie op het Zweedse natuurijs van Lulea wint Ineke Dedden (oranje pak) ook de tweede wedstrijd. Ploeggenote Elsemieke van Maaren wordt tweede, nog voor Sharon Hendriks. © Timsimaging

Hij vloog over het ijs, zei de jongste van de Hoolwerf-broers. „Het was een lange sprint, maar ik raakte alles”, aldus de schaatser, die dit seizoen zijn zinnen vooral op de massastart had gezet. Afgelopen december leverde hem dat de winst op in de wereldbeker van Calgary.

Donderdag nieuwe kans

Dat Hoolwerf in Luleå ‘slechts’ een Grand Prix-race over 100 kilometer won, maakte voor hem niets uit. „Een natuurijswedstrijd is een natuurijswedstrijd, daarvan zijn er nou eenmaal niet zo veel. Gelukkig kunnen deze koersen hier in Zweden worden gehouden. Zaterdag is de afsluiting met de 200 kilometer, maar ik denk meer kans op succes te hebben in de marathon van 60 kilometer van donderdag. Ik verwacht alleen dat AB Vakwerk minder snel voor een sprint gaat rijden als ik erbij zit. Maar we kunnen nog een keer winnen en daar gaan we gewoon voor.”

Vanwege zijn deelname aan de World Cups hebben de twee broers deze winter minder vaak in een direct duel tegen elkaar kunnen strijden. Luleå was de derde maal. Bart: „Het is mooi dat Evert hier tweede wordt, vanavond drinken we gewoon een biertje met elkaar hoor. Vandaag was ik de snelste, maar ik heb er ook genoeg van hem verloren.”

NIeuwe klassementsleider

Achter de broers Hoolwerf finishte Jordy Harink als derde. De kersverse Nederlands kampioen van Royale A-ware nam daarmee het oranje leiderspak in het Grand Prix-klassement over van Marthijn Mulder, die vrijdag de eerste wedstrijd nog wist te winnen.

Vrouwen

Bij de vrouwen verstevigde Ineke Dedden haar leidende positie. De Wanneperveense van Palet Vastgoed won na een marathon over 80 kilometer de massasprint. Achter haar eindigde teamgenote Elsemieke van Maaren als tweede, nog nipt voor Sharon Hendriks.

