‘Naar Sven kijken in dit café is beste alternatief voor Peking’

Lekkerker­kers staan vol achter 'hun’ Patrick Roest tijdens vijfdui­zend meter: ‘We zijn heel trots’

Zondagochtend had dé ochtend van schaatser Patrick Roest kunnen worden op de Olympische Spelen in China. De kans op goud was er, maar het bleef bij een zilveren medaille voor zijn vijf kilometer-rit. Aan de support heeft het in ieder geval niet gelegen, want familie, vrienden en andere Lekkerkerkers keken samen op een groot scherm naar ‘hun’ Patrick.

14:56