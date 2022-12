Bekijk hier alle standen en uitslagen van de World Cup in Calgary

Rijpma-De Jong won de tweede wereldbekerwedstrijd in Heerenveen. In haar rit tegen de Noorse Ragne Wiklund zette ze de tot dan toe snelste tijd neer van 1.52,93. Takagi dook daar in de volgende rit onder met 1.52,54 en ook Morozova was met 1.52,82 nipt sneller.