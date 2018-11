Bowe wint 1500 meter, Wüst vierde

Brittany Bowe heeft haar eerste wereldbekerzege sinds maart 2016 behaald. De Amerikaanse schaatsster zegevierde tijdens de eerste wereldbeker in Japan op de 1500 meter. De dertigjarige routinier, die de afgelopen jaren met fysieke problemen worstelde, won met een baanrecord in Obihiro: 1.55,03. De Japanse Miho Takagi kwam voor goud net tekort: 1.55,12. De Russin Jekaterina Sjichova eindigde derde in 1.55,45.

Ireen Wüst kon ondanks een sterke slotronde van 31,4 niet op het podium komen. De olympisch kampioene op deze afstand moest genoegen nemen met de vierde plaats (1.55,75). Daarmee was ze nog wel sneller dan twee weken geleden bij de wereldbekerkwalificatie in Thialf (tweede in 1.56,84).

Antoinette de Jong kwam achter Lotte van Beek (vijfde in 1.56,90) op de zesde plaats uit. De winnares eerder deze maand in Heerenveen (1.55,41) reed in Japan aanzienlijk minder hard: 1.57,01.