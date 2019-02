Bowe snelste op 1000m, Kodaira behoudt leiding

Topfavoriete voor de 1000 meter was vooraf Miho Takagi. Zij stelde enigszins teleur. De Japanse opende haar race sterk, maar wist niet onder de tijd van Bowe te duiken. Ze finishte in 1.14.82 en eindigde tweede. Dat is ook Takagi's positie in het algemeen klassement, achter haar landgenoot Kodaira.



Titelkandidaat Vanessa Herzog maakte een slechte beurt. Op de 500 meter werd ze tweede, maar op de 1000 meter leverde de Oostenrijkse in de slotronde veel in en eindigde ze als achtste.



Sanneke de Neeling deed wel goede zaken. De 22-jarige Rotterdamse reed na een goede 500 meter (tiende) ook een prima 1000 meter. In een stabiele race wist ze in de laatste ronde haar tegenstandster nog Yekaterina Aydova te kloppen. De Neeling finishte in 1.15.08, haar snelste tijd ooit in Heerenveen. Het leidde tot veel gejuich en een grote glimlach bij de schaatsster. Ze eindigde op de 1000 meter als vijfde.



Jutta Leerdam, Nederlandse kampioene sprint, reed geen indrukwekkende 500 meter, maar herstelde zich enigszins op de 1000 meter. Haar 1.15.31 was genoeg voor de zesde tijd.