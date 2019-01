Bosker: Lig op koers, maar het wordt nog zwaar genoeg

Op de 5000 meter stuwden de twee elkaar op in een spannende battle, die twee persoonlijke records opleverde. ,,Ik heb een mooie voorsprong nu en die wil ik behouden op de 1500 meter. Daarna gaat het heel zwaar worden op de tien kilometer’‘, weet Bosker, die denkt dat zijn persoonlijk record van 13.09 niet genoeg gaat zijn voor de titel. ,,Maar ik ben in super goede doen, nu. Ben heel tevreden over mijn vorm.‘’



Dat was wel anders, de laatste maanden, voor de in Zwitserland geboren Bosker. ,,Een voorseizoen ziek, dan houdt het op. Maar nu voel ik me perfect. Ben twee weken terug ook overgestapt op andere ijzers. Eerst voelt dat altijd kut, maar nu valt alles hier op zijn plek. Ga ik opeens een stuk harder.”