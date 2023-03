Bondscoach Niels Kerstholt over rel met Sjinkie Knegt: ‘Daar had ik geen ervaring mee’

WK afstanden Friezin Femke Kok stunt in ‘tweede thuis’ met wereldti­tel op 500 meter: ‘Thialf gaf me extra energie’

Nooit had Nederland een wereldkampioene op de 500 meter. Tot 3 maart 2023. Femke Kok vulde het laatste WK-hiaat op de erelijst van schaatsland Nederland. ,,Ik had een droom om wereldkampioen te worden in Heerenveen. Vandaag kwam die combinatie uit.”