Bondscoach Niels Kerstholt denkt dat vrede in shorttrackploeg weer getekend is: ‘Ik houd Sjinkie dicht bij me’

Groenewoud stunt op 1.500 meter in Polen en klopt Takagi, tegenval­lers voor Roest en Otterspeer

Marijke Groenewoud heeft op de 1.500 meter in het Poolse Tomaszów Mazowiecki voor een flinke stunt gezorgd. Groenewoud versloeg topfavoriete Miho Takagi in een rechtstreeks duel en won zo voor de eerste keer in haar loopbaan een wereldbekerwedstrijd. Op de 500 meter greep Hein Otterspeer net naast het podium.