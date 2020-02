Bloemen klopt Kramer, deceptie voor Roest

Video Sablikova houdt Achtereek­te nipt van wereldti­tel op 3 kilometer

0:27 Martina Sablikova heeft voor de zesde keer in haar carrière de 3000 meter gewonnen bij de WK afstanden in Salt Lake City. Olympisch kampioene Carlijn Achtereekte greep het zilver in een dik persoonlijk record van 3.54,92 en was daarmee slechts 67 honderdsten langzamer dan Sablikova (3.54,25). Het brons was voor Natalia Voronina uit Rusland (3.55,54).