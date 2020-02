Ariëns en Van der Stelt winnen marathon Tilburg

Voronina stoot Sáblíková van troon met sensatio­neel wereldre­cord

22:05 Martina Sáblíková heeft bij de WK afstanden in Salt Lake City haar vertrouwde wereldtitel op de 5000 meter op sensationele wijze moeten afstaan. De 32-jarige Tsjechische leek in de vierde rit met een wereldrecord (6.41,18) haar elfde wereldtitel op rij op deze afstand binnen te hebben. In de zesde en laatste rit zorgde de Russin Natalia Voronina echter alsnog voor een daverende verrassing. Met een mondiale toptijd van 6.39,02 duwde ze Sablikova van haar troon.