Antoinette Rijpma-de Jong verrast Miho Takagi op 1500 meter bij wereldbeker in Thialf: ‘Hoe het moet zijn’

,,Eindelijk, na zo lang wachten, toch weer een goede race”, zei Rijpma-de Jong, die voor het eerst een wereldbekerwedstrijd op de 1500 meter won, bij de NOS. ,,Ik ben hier heel blij mee. Waar ik steeds kritisch ben is dit wat ik wil laten zien. Dit is hoe het moet zijn.”



Rijpma-de Jong had twee keer een goede kruising in haar race tegen Nadezhda Morozova. ,,Van tevoren had ik hierop gehoopt maar je moet het toch maar weer even doen. Vorige week was mijn timing niet goed, nu loopt het wel en dat geeft vertrouwen. Ik straal meer rust uit en kan mijn energie en snelheid kwijt. Het komt niet vaak voor dat je echt goede races rijdt, maar dit komt wel in de buurt.”