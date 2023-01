Antoinette Rijpma-de Jong knokt zich naar derde Europese titel allround: ‘Hier ga ik iets langer van genieten’

Antoinette Rijpma-de Jong is voor de derde keer op rij Europees kampioen allround geworden. De 27-jarige Friezin hield genoeg van haar voorsprong over op de afsluitende 5000 meter, die werd gewonnen door de Noorse Ragne Wiklund in 6.57,17.

Rijpma-de Jong werd op de 5000 meter derde in 7.05,23. Ze verloor in de slotrit van Marijke Groenewoud die met de tweede tijd van 7.02,27 in het klassement genoegen moest nemen met de derde plaats bij haar EK-debuut. Wiklund pakte het zilver en is daarmee de eerste Noorse schaatsster die het podium haalt op een EK allround.



Robin Groot kwam in de rit tegen Wiklund tot de vierde tijd van 7.11,52. De 21-jarige schaatsster eindigde als vierde op haar eerste EK allround.

Volledig scherm Antoinette Rijpma - de Jong. © Pro Shots / Erik Pasman

Strijd met Groenewoud

De klassementsleidster moest op de 5000 meter in de buurt blijven van Groenewoud, die 10 seconden op haar moest goedmaken. De twee schaatssters mochten ook niet te veel tijd verliezen op Wiklund, die ruim 12 seconden achterstand had. Dat lukte Rijpma-de Jong, maar Groenewoud gaf op haar tweede 5000 meter uit haar carrière te veel toe ten opzichte van de Noorse.



Rijpma-de Jong moest anderhalve week geleden al een felle strijd voeren met Groenewoud om de Nederlandse titel voor de vierde keer te winnen. Dat deed ze door een sterke 1500 meter te rijden en op de slotafstand niet te veel te verliezen. Op het EK pakte ze eveneens de winst op de 500 en 1500 meter. Wiklund was de beste op de 3000 en 5000 meter. ,,Ik reed niet zo lekker en kon mijn snelheid niet zo goed reguleren”, zei Rijpma-de Jong over de 5000 meter, waarin ze met succes haar voorsprong had verdedigd tegen concurrenten Groenewoud en Wiklund.

Ze redde het door te vechten en daar kijkt ze zelf tevreden op terug. ,,Met rust rijden zat er niet in en dan zijn 12,5 rondjes best lang. Die enige manier die dan goed gaat is knokken en dat heb ik gedaan.” Ze had er echter liever een mooie race van gemaakt. ,,Maar voor nu was dit ook genoeg.”

Volledig scherm Antoinette Rijpma - de Jong en Patrick Roest. © ANP

De 27-jarige Friezin zei op het NK anderhalve week geleden al dat het schema met wereldbekerwedstrijden in Canada, het NK allround en nu het EK nogal vol zat. ,,Ik moest me meteen na het NK ook weer op dit toernooi richten omdat de wedstrijden zo dicht op elkaar zitten. Nu ga ik hier iets langer van genieten. De volgende wedstrijd is pas weer de NK afstanden. We gaan eerst naar Collalbo om te trainen. Eindelijk”, keek ze vooruit naar februari.

De serie wedstrijden zo kort op elkaar waren volgens Rijpma-de Jong best heftig. ,,Dat maakt het ook mooi dat ik mentaal zo sterk ben dat ik hier weer sta. Er wordt van mij verwacht dat ik het even doe en zo makkelijk is dat niet.” Ook kon ze ervan genieten dat ze de Europese titel pakte in het Noorse Vikingskipet. ,,Toen ik zag dat het toernooi hier was, dacht ik hier wil ik graag winnen. Omdat het een land is van het allrounden en omdat het de afgelopen twee keer op het WK allround hier niet gelukt was.”

Bekijk hieronder het eindklassement.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder de uitslagen.



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.