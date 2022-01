Antoinette de Jong langer bij Jumbo-Visma: ‘Hoop ooit nog een poging te doen voor een wereldrecord’

Meeste olympiërs laten NK sprint en NK allround links liggen

Slecht vijf olympiërs staan op de laatste startlijsten van de NK allround en NK sprint die zaterdag en zondag plaatsvinden in Thialf in Heerenveen. De meeste schaatsers die deelnemen aan de OIympische Spelen in Peking, slaan de nationale kampioenschappen over.

21 januari