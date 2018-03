Annouk van der Weijden stopt na WK allround

Annouk van der Weijden (31) stopt met schaatsen. De langeafstandsspecialiste die onlangs op de Olympische Spelen in Gangneung nipt vierde werd op de 5000 meter zet na de WK allround in Amsterdam van aankomend weekeinde een punt achter haar carrière.

Door Lisette van der Geest



,,Het is mooi geweest. Prachtig zelfs. Maar het is klaar”, zegt de schaatsster bij Team Plantina.



Van der Weijden was nooit het allergrootste schaatstalent, stond niet zoals generatiegenoten Ireen Wüst en Sven Kramer al op jonge leeftijd aan de top, maar wist door hard werken verder te komen dan ze zelf ooit gedacht had. ,,Ik moest wel elk jaar op zoek naar een team, teamgenoten en een trainer. Dat maakte mijn schaatscarrière soms ook moeilijk”, zegt ze.

Quote Het huidige seizoen is mijn beste ooit. Ik stop op mijn hoogtepunt. Van der Weijden is de regerend Nederlands kampioen allround en massastart. Haar beste prestatie is voor haar tegelijkertijd nog een pijnlijke herinnering: haar vierde plek op de Winterspelen, waar ze lange tijd zicht had op brons, maar de Russin Natalia Voronina in de laatste rit negentienhonderdsten van een seconde sneller reed.



In Sotsji maakte Van der Weijden haar olympisch debuut, daar werd ze vier jaar geleden vijfde op de 3000 meter.

,,Mijn beste seizoenen waren de olympische seizoenen. Mijn wereldbekeroverwinning op de 3000 meter in 2014 vind ik ook een heel mooi moment. Het is mijn enige internationale overwinning, en het was in een vol Thialf, wat heel bijzonder is. Maar het huidige seizoen is mijn beste ooit. Ik stop op mijn hoogtepunt.”

Grote reis

Volledig scherm Annouk van der Weijden. © Getty Images Wat ze hierna gaat doen weet ze nog niet. Tijdens het begin van haar internationale schaatscarrière, negen jaar geleden, combineerde ze het trainen met werken als invalleerkracht op verschillende basisscholen. Later werd het voor haar mogelijk om zich voltijd op het schaatsen te richten. ,,Ik richt me nu eerst op het WK, daarna bekijk ik rustig wat ik wil. Ik wil sowieso een grote reis maken.”

Haar besluit te stoppen maakt dat ze eerder deze week al een aantal keer stilstond bij zaken die jarenlang tot haar normale ritme behoorden. ,,Mijn laatste training in Thialf bijvoorbeeld. Of mijn laatste intensief-duurtraining op de fiets.”



Na een lach: ,,Ik ben heel blij dat ik dat nooit meer hoef te doen. Maar ik ervaar dit nog niet als zwaar of heel emotioneel. Ik ben in vorm en wil in Amsterdam wat laten zien. Mooier afscheid nemen dan in een uitverkocht olympisch stadion in eigen land kan ik me niet voorstellen.”

