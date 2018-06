Anice Das gaat trainen bij sprintkoning Wotherspoon

Door Rik Spekenbrink en Lisette van der Geest



Nee heb je, ja kun je krijgen, dacht schaatsster Anice Das toen ze vorig seizoen Jeremy Wotherspoon benaderde om met de coach van de Noorse ploeg te gaan trainen. Ze kreeg nee, want in een olympisch seizoen wilde de Canadese sprintkampioen de samenstelling van zijn team niet meer veranderen. Dit jaar probeerde Das (32) het nog een keer en nu zei Wotherspoon ja. ,,Ik ben er ontzettend blij mee”, zegt Das. ,,Ik wil iets nieuws doen, het roer omgooien, om te proberen nog een laatste stap te zetten in mijn carrière.”

Vandaag staat ze al op het zomerijs van Thialf. Daarna volgen trainingsperiodes in Inzell en Hamar. ,,En dan gaan we evalueren. Mijn doel is natuurlijk om langer samen te werken. Maar Jeremy wil kijken hoe het bevalt. We hebben een paar goede gesprekken gehad en hij zag het wel zitten om nog een vrouw aan de ploeg toe te voegen deze zomer.” Das sluit aan bij de drie sprintsters van de Noorse ploeg: Hege Bøkko, Martine Ripsrud en Anne Gulbrandsen. Daarnaast traint Wotherspoon de regerend olympisch kampioen op de 500 meter, Harvard Lorentzen. ,,Wotherspoon was als schaatser een voorbeeld voor me”, zegt Das. ,,Maar als coach heeft hij ook heel mooie dingen gepresteerd. Ik denk dat het heel goed voor me is om met hem te gaan werken.”

500 meter

Das plaatste zich als enige Nederlandse voor de olympische 500 meter in Pyeongchang. Ze werd 19de. Haar laatste ploeg in Nederland, Team Afterpay, is opgehouden te bestaan. ,,Maar anders was ik ook voor deze kans gegaan”, zegt de in India geboren Das.