Angenent na hels avontuur: ‘Deze dag had ik al jaren in mijn hoofd’

Henk Angenent Laatste winnaar Elfsteden­tocht glijdt over de finish op Bonkevaart

19:43 Een Tocht der Tochten past niet in tijden van een pandemie, maar oud-winnaar Henk Angenent laat zich niet tegenhouden. Hij gleed vanavond rond 18.00 uur over de finish op de Bonkevaart. ,,Na de tocht van 1997 is dit altijd zijn grote wens geweest.”