Anema over pikante uitspraken: ‘Altijd wel plezierig als het schuurt’

Schaatscoach Jillert Anema neemt geen woord terug van de pikante uitspraken die hij heeft gedaan. Maar olie op het vuur gooien vindt de Fries, die door de KNSB en de ISU in een statement op de vingers is getikt, niet nodig. ,,Het is niet de bedoeling dat het escaleert.’’

Na de voor Anema zo succesvolle EK afstanden had de Friese coach vandaag geen behoefte voor een uitgebreide rondgang langs de media. Alleen Omrop Frylân stond hij te woord. Uiteraard werd hem gevraagd wat hij vond van de opvallende reactie die de Nederlandse schaatsbond KNSB zaterdagavond gezamenlijk met de internationale schaatsunie ISU had verstuurd. Daarin keurden beide instanties enkele recente uitlatingen van Anema af. ,,Ongepast’’, luidde het oordeel van de KNSB en ISU.

Zelf had Annema dat niet gelezen. ,,Ik heb natuurlijk wel gehoord dat er een statement is’’, sprak hij voor de camera van de regionale zender. ,,Ik heb een gesproken column bij Omrop Fryslân gegeven. Ik vind het ook altijd wel plezierig als het schuurt. Dat heeft het blijkbaar ook gedaan, want men heeft erop gereageerd.’’

Anema had zich voor Omrop Fryslân nogal laatdunkend uitgelaten, onder meer over officials en over het beleid van de ISU. ,,Het is eigenlijk een verschrikkelijk vak, en het wordt bepaald door mensen die ons ergens naartoe sturen omdat ze dan zelf op de één-na-hoogste verdieping van een groot flatgebouw kunnen zitten, in een hotel waar de bovenste verdieping een stripteaseclub is. Dat vinden ze hartstikke mooi”, zei Anema onder meer.

Over het beleid, en met name de wereldbekerplanning en het gebrek aan publiek bij die wedstrijden zei Anema: “Dan moeten we weer naar Verweggistan. Het zijn klotereizen. We zijn soms meer dan 24 uur onderweg om in één of andere rotstad te komen. En dan moeten we ook nog van het hotel naar de ijsbaan. De onnozelheid is grenzeloos. Die mensen ondermijnen onze sport.”

Quote Deze discussie hoort gevoerd te worden met de verantwoor­de­lij­ken. Je praat er niet over via de pers. Dat heeft geen zin. Jillert Anema

Anema ging er voor tachtig procent vanuit dat er geen enkele reactie op zijn uitspraken zou komen, zo bekende hij vandaag. ,,Mijn andere idee was, misschien vragen ze me voor een bakje koffie, dan kan ik wat uitleggen. Dat had ik wel gewaardeerd. Dat ze zo zouden reageren, met dit statement, had ik niet verwacht.’’