Anema jubelt na komst nieuwe sponsor: 'Geweldige dag voor schaatssport'

Het team van Anema kwam jarenlang uit onder de naam Clafis, maar eind mei stapten de schaatstrainer en zijn rijders op. Ze werden het niet eens met toenmalige geldschieter Bert Jonker over de invulling van het team. Het Team easyJet wordt in oktober gepresenteerd. Dan wordt ook duidelijk welke schaatsers deel gaan uitmaken van de nieuwe ploeg.

William Vet, manager van easyJet in Nederland, kijkt uit naar het nieuwe schaatsseizoen. ,,EasyJet is al ruim 20 jaar verbonden met Nederland en niets is zo Nederlands als schaatsen", zegt hij. ,,Schaatsen is een sport die aansluit op de mentaliteit en waarden van easyJet: werken als één team, met een goede dosis passie en gedreven door een pioniersgeest. Het team van coach Anema behoort tot de wereldtop met sporters die daarvoor dagelijks het beste uit zichzelf moeten halen, net als onze crew. Om voorloper te blijven zijn wij beide dagelijks bezig met efficiëntie en innovatie op onder andere het gebied van aerodynamica en big data. Kortom, een natuurlijke combinatie."