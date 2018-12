Amerikaanse Bowe sterkste op 1000 meter in Thialf, Leerdam zevende

De Jong wint indrukwek­kend op 3000 meter in Thialf

16:09 Antoinette de Jong heeft bij de wereldbeker in Heerenveen op indrukwekkende wijze de 3000 meter gewonnen. De Friese schaatsster van Team Jumbo dook met een tijd van 3.59,41 net onder de grens van 4 minuten. Alleen Ireen Wüst was in 2013 sneller in Thialf (3.58,68).